Nintendo eShop перестал принимать платежи в российских рублях

Пользователи портативных консолей Nintendo Switch из России столкнулись с проблемой при покупке игр в онлайн-магазине Nintendo eShop. Дело в том, что сервис перестал принимать платежи с российских банковских карт.

Компания заявила, что система платежей, которая используется в Nintendo eShop, приостановила обработку транзакций в российских рублях. Поэтому исчезла возможность делать платежи из России.

Пользователям рекомендуется использоваться средства на своём аккаунте в Nintendo eShop, активировать коды загрузки и пополнять баланс с помощью карт Nintendo eShop на 600 рублей или 1000 рублей через сайт Qiwi.

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