NFS: Most Wanted воссоздали в реальной жизни

Фанаты вселенной Need For Speed продолжают удивлять. В этот раз профессиональный оператор решил воссоздать Need For Speed: Most Wanted в реальной жизни.

Камера из ролика следует за тюнингованным автомобилем BMW M3 GTR, а также показывает, как знаменитый авто принимает участие в гонках и скрывается от полиции. Создатель ролика предупреждает, что съёмки происходили на закрытых участках дороги, а эффект скорости накладывался при монтаже.

Нечто подобно Чекунов выпустил 9 месяцев назад, но только про вселенную Need for Speed: Underground.