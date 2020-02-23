NFS: Most Wanted воссоздали в реальной жизни
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Новости

NFS: Most Wanted воссоздали в реальной жизни

Фанаты вселенной Need For Speed продолжают удивлять. В этот раз профессиональный оператор решил воссоздать Need For Speed: Most Wanted в реальной жизни.

Камера из ролика следует за тюнингованным автомобилем BMW M3 GTR, а также показывает, как знаменитый авто принимает участие в гонках и скрывается от полиции. Создатель ролика предупреждает, что съёмки происходили на закрытых участках дороги, а эффект скорости накладывался при монтаже.

Нечто подобно Чекунов выпустил 9 месяцев назад, но только про вселенную Need for Speed: Underground.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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