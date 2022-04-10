Новые автомобили Volvo будут получать обновления по воздуху

Компания Volvo весьма интересно подошла к обновлению прошивки в своих автомобилях. Если ранее владельцу машины приходилось посещать сервисный центр для обновления ПО, то теперь это может уйти в прошлое.

По словам представителей Volvo, все новые автомобили бренда будут получать обновления прошивок напрямую по интернету, как это сейчас происходит в смартфонах.

Стоит отметить, что такой вид обновления «по воздуху» будет использоваться во всех будущих автомобилях Volvo без исключения.

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