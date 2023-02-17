Немецкая компания представила смартфон Volla Phone X23 с двумя ОС на выбор

Немецкая компания Hallo Welt Systeme представила уникальный смартфон Volla Phone X23. Как и его предшественники, устройство не использует экосистему Google и имеет операционную систему с открытым исходным кодом.

Volla Phone X23 доступен в двух вариациях — с установленной Volla OS или с установленной Ubuntu Touch. Стоимость смартфона составляет 522 евро (~41 556 рублей по курсу). Компания уже начала принимать предварительные заказы и планирует начать поставки в мае 2023 года. Версия с Volla OS совместима с большинством приложений Android, тогда как Ubuntu Touch их не поддерживает.

Смартфон Volla Phone X23 оснащен чипсетом MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Экран имеет разрешение HD+ 1560 x 720 пикселей, размером 6,1 дюйма, а фронтальная камера на 16 Мп. Основная камера является двойной (48 и 8 Мп).

Батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную на 15 Вт. Зарядка устройства происходит через порт Type-C. Более того, есть стандартный разъём для подключения наушников.

Габариты смартфона составляют 160,9 х 80 х 12,2 мм, а его вес — 270 граммов.

Кроме того, Volla Phone X23 соответствует армейскому стандарту MIL-STD-810H и имеет защиту от воды и пыли (IP68). Также можно заменить аккумулятор без использования специальных инструментов.