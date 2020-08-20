Названы возможные цены и даты выхода PlayStation 5 на разных рынках

Появились свежие данные, касающиеся цен и дат выхода Sony PlayStation 5. Само собой, это неофициальные сведения, но они весьма любопытны.

Итак, если данные верны, то консоль выйдет в Японии уже 14 ноября. А вот мировой старт продаж состоится 20 ноября, так что консоль почти неделю будет эксклюзивом на домашнем рынке.

Что касается цен, то они выглядят вот так:

Как видно, показатели стоимости приведены в разных валютах для разных стран. Самой дорогой оказалась версия с оптическим приводом. Она стоит 500 долларов или евро. «Цифровая» оценивается в 400 долларов/евро соответственно.

Также, судя по имеющимся сведениям, придётся неплохо раскошелиться на аксессуары. К примеру, беспроводная гарнитура Pulse 3D станет самым дорогим дополнением, причём цена в ЕС и США сильно отличается — в Европе она будет дороже. Зато подставка для вертикального расположения консоли окажется дешевле.

А старший вице-президент по маркетингу PlayStation Эрик Лемпел заявил, что консоль точно выйдет в этом году.