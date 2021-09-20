Google Pixel 6 Pro точно получит быструю зарядку

Специалисты XDA Developers утверждают, что серия Pixel 6 сможет поддерживать быструю зарядку. Во всяком случае, это касается версии Pro.

Как отмечается, это следует из данных Национальной комиссии по связи Тайваня (NCC). В документах указано, что новинка будет поддерживать такие режимы зарядки: 5 В / 3 А (15 Вт), 9 В / 2 А (18 Вт), 9 В / 3 А (27 Вт) и 11 В / 3 А (33 Вт). При этом зарядный блок, по современной традиции, будет продаваться отдельно.

При этом забавно, что другие производители предлагают для смартфонов с аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч и более зарядку мощностью в 100 Вт. На этом фоне 33 Вт выглядят не очень. Помимо этого, Google также может выпустить новую подставку Pixel Stand, которая позволит заряжать смартфоны в беспроводном режиме. Её мощность — 23 Вт.

Новинки уже выставили в магазине, хотя купить их пока нельзя.