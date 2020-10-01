Наушники Realme с активным шумоподавлением оценены в $68

Realme подготовила неплохие беспроводные наушники Realme Buds Air Pro. Предназначены они в первую очередь для тех, кто любит качественный звук. В основном это достигается за счет системы шумоподавления, которая способна обеспечить уровень до 35 дБ. Все это стало возможным благодаря использованию двух микрофонов. Правда, не всегда нужно полностью заглушать звуки внешнего мира и для этого предусмотрена специальный режим – Transparency Mode.

Сами наушники оснащены чипом S1, который поддерживает игровой режим с задержкой всего 94 мс. Каждый отдельный наушник имеет 10-миллиметровый динамик, массой не более 5 грамм. Футляр для заряда весит почти 40 грамм и имеет встроенную батарею на 486 мАч. Если верить разработчикам, то такого заряда вполне должно хватить на 25 часов прослушивания музыки, правда, без шумоподавления. Если же активировать эту функцию, то заряда хватит на 20 часов. Кстати, всего за 10 минут заряда в чехле, можно целых 3 часа пользоваться Realme Buds Air Pro.

Управлять беспроводными наушниками можно и с помощью сенсорного управления и голосовых команд. Для лучшего пассивного шумоподавления разработчики Realme Buds Air Pro решили применить силиконовые амбушюры. Девайс получил версию Bluetooth 5.0, сопряжение с Google Fast Pair, защиту стандарта IPX4, а также режим Bass Boost+. Что касается ценника, то он составляет 68 долларов.