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Наушники OnePlus Buds Pro проработают до 38 часов на одном заряде

Ещё до анонса OnePlus решила поделиться первыми подробностями о новых беспроводных наушниках Buds Pro. Новинка получит новый дизайн по сравнению с моделью Plus Buds и OnePlus Buds Z. Они выполнены в виде «затычек» со сменными амбушюрами.

Заявлена технология активного шумоподавления, которая сможет снизить уровень внешних звуков в диапазоне 15-40 дБ. При этом отмечено, что без шумоподавления наушники проработают до 38 часов, с ним — до 28 часов.

Новинка поддерживает быструю зарядку через разъём USB Type-C. За 10 минут заряда, устройство проработает около 10 часов. Обещана поддержка беспроводной зарядки мощностью в 2 Вт.

Презентация OnePlus Buds Pro ожидается в следующий четверг, 22 июля. Вместе с ними покажут смартфон OnePlus Nord 2. Цена и дата начала продаж новинки пока что не уточняются.

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