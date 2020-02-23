Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут выйти в 2021-м? Или нет

Ряд сетевых ресурсов распространил информацию со ссылкой на производителей материнских плат, в числе которых есть компания Supermicro. Утверждается, что новое поколение настольных процессоров AMD Ryzen не выйдет в сентябре этого года, а появится только в 2021 году.

Причиной является высокий спрос на «красные» CPU, потому компании нет смысла торопиться с релизом новых версий чипов. Тем более, что компания только-только выпустила линейку Matisse Refresh.

Как ожидается, массовое производство Ryzen 4000 может стартовать до конца декабря, а анонс может состояться на выставке CES 2021. Тем более, что переход Intel на 10 нанометров затягивается, ведь будущие Rocket Lake-S также будут выполнены по 14-нанометровой технологии. Тогда выход будущих чипов, соответственно, можно ждать до конца зимы или в начале весны.

Однако теперь ресурс PCWorld со ссылкой на свои источники сообщает, что переноса может и не быть. Понятное дело, что информация не является официальной в обоих случаях, потому остаётся лишь дожидаться того или иного срока, чтобы узнать наверняка.

Отметим, что дела у «красных» идут весьма неплохо, потому выход новых чипов действительно может быть отложен. Иначе им придётся конкурировать самим с собой.