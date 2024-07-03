Найден на AliExpress: браслет Xiaomi для отпугивания комаров

Xiaomi не перестаёт удивлять. Ранее компания выпустила браслет Qualitell Q1 для отпугивания комаров, а сейчас его можно найти на AliExpress.

В браслет заливается специальное эфирное масло, которое отпугивает комаров. Одного запаса хватает на 80-90 дней.

Первые пользователи отметили, что браслет работает гораздо эффективнее, чем спрей. Однако запах всё равно будет чувствоваться.

Сейчас цена «комариного отпугивателя» на AliExpress составляет около 1200 рублей. В Китае его можно приобрести от 500 рублей.