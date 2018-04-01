На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
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Новости

На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20

На официальном сайте Samsung то ли случайно, то ли специально оказались изображения смартфона Galaxy S20 в фирменном чехле. До анонса всей линейки остаётся всего неделя.

Дизайн смартфона не удивил никого. Все рендеры и утечки указывали на именно такое устройство. Так что южнокорейскому производителю не удалось впечатлить пользователей — все и так всё знали.

Samsung Galaxy S20

Из нового только фирменный чехол с подсветкой.

  • Samsung Galaxy S20
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Помимо этого, сегодня сотрудник компании, который решил остаться инкогнито, подтвердил цены на флагманскую линейку: базовый Galaxy S20 — $999, модель Galaxy S20+ — $1199 и топовый Galaxy S20 Ultra — $1399. Дорого, но терпимо.

Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.

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