На Apple TV вышел финал первого сезона сериала «Одна из многих»

К просмотру доступны все девять эпизодов первого сезона.
Редакция The GEEK сегодня в 17:51

На платформе Apple TV+ вышел финал первого сезона сериала Одна из многих (Pluribus). Зрителям стали доступны все девять эпизодов нового проекта, созданного Винс Гиллиган.

Сериал рассказывает историю так называемого «вируса счастья» и депрессивной писательницы, главную роль в котором исполнила Рэй Сихорн. Проект уже стал самым популярным шоу в каталоге Apple TV+, обойдя по интересу аудитории «Разделение» и другие оригинальные сериалы сервиса.

«Одна из многих» получила высокие оценки критиков и зрителей. Рейтинг сериала составляет 8,2 из 10 на IMDb и 87 баллов из 100 на Metacritic.

Apple пока не объявляла планы относительно продолжения проекта.

