Рабочие промокоды в Roblox на февраль 2026

Roblox — популярная онлайн-игра, которая похожа на Minecraft и позволяет любому пользователю создавать свои собственные миры. Промокоды в игре позволяют бесплатно получить эксклюзивные косметические предметы для персонажей. Публикуем рабочие коды в Roblox на февраль 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Коды в Роблокс на февраль 2026 года

Рабочие промокоды для Roblox:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi

FREENGNGON — комплект Nguyen Gon

SPIDERCOLA — аксессуар Spider Cola

TWEETROBLOX — аксессуар The Bird Says

Коды в Роблокс для популярных плейсов

Island of Move:

STRIKEAPOSE — аксессуар Hustle Hat

GETMOVING — аксессуар Speedy Shades

VICTORYLAP — аксессуар Cardio Cans

WORLDALIVE — аксессуар Crystalline Companion

SETTINGTHESTAGE — аксессуар Build it Backpack

DIY — аксессуар Kinetic Staff

Mansion of Wonder:

GLIMMER — аксессуар Head Slime

THINGSGOBOOM — аксессуар Ghastly Aura

PARTICLEWIZARD — аксессуар Tomes of the Magus

BOARDWALK — аксессуар Ring of Flames

FXARTIST — аксессуар Artist Backpack

Zombie Strike:

ARENA — 1500 кэпсов

COOL — 1500 кэпсов

COWBOY — 1500 кэпсов

EVIL — 1500 кэпсов

Goblin — 1500 кэпсов

LOOT — 1500 кэпсов

PRIZE — 1500 кэпсов

Strike — 1500 кэпсов

TRANSRIGHTS — оружие

ZOMBIE — оружие

Warrior Simulator:

63MILLION — 50 000 монет

SNUGLIFE — бесплатный стартовый питомец

WINTERWARRIOR — 50 000 монет

ACTIVEWIZARD20K — 150 000 монет

JOINEDDISCORD — 800 000 монет

73M1LL1ON — 100 000 монет

Toy Clicking Simulator:

CLOVERPET — питомец Святого Патрика

UPDATE45 — 15-минутный двойной лаки-буст

UPDATE44 — 15-минутный двойной лаки-буст

BUBBLES — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц

INSTANTDARKMATTER — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц

7MEVENT — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц

STPATRICKSDAYEVENT — 15-минутный двойной ускоритель вынашивания яиц

UPDATE16 — 6-часовой двойной ускоритель вынашивания яиц

Da Hood:

DHSUMMER — 200 000 валюта

Race Clicker:

OPX3CODE — 3 бесплатных победы в течение 15 минут

UPDATECLICKCODE — Плуавтоматический кликер

FREEPET1 — Временный питомец

Roblox Mining Simulator 2:

LOSTCITY — Омега усилитель 30 минут

FREECRATE — Базовый ящик

RARECRATE — Редкий ящик

RELEASE — 100 монет

FREEEGG — Бесплатный питомец

Roblox Doors:

SCREECHSUCKS — 25 ручек

Важно: некоторые коды в Роблокс ограничены по времени или имеют лимит по количеству использований. Если какой-то из промокодов не работает, значит активировать его уже не получится.

Как активировать промокод в Roblox

Активация промокода на ПК:

Откройте страницу активации промокодов на официальном сайте Roblox Авторизуйтесь Введите полученный промокод в поле «Code» и нажмите кнопку «Redeem». Если активация прошла успешно, появится сообщение «Code Successfully Redeemed»

Активация промокода для конкретных плейсов (в игре):