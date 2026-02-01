Промокоды Геншин Импакт (Genshin Impact) на февраль 2026 | The GEEK
close
The GEEK :: Промокоды :: Промокоды для Genshin Impact на февраль 2026
Промокоды

Промокоды для Genshin Impact на февраль 2026

Список актуальных промокодов на мору, камни истока и другие ценные ресурсы

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:00

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на февраль 2026, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на февраль 2026

  • MoonInvitationLunaIV — 40 гемов.
  • P3GXX56W3VG9 — 60 гемов.
  • GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя.
  • ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!

Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Новые промокоды в Genshin Impact на 2025

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

Смартфон:

  1. Откройте игровое меню Паймон;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

ПК:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

PlayStation:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
id·197860·20260201_1928
Слух: Genshin Impact 2.0 уже в разработке
Genshin Impact перестанет работать на некоторых смартфонах и PlayStation 4
Genshin Impact и Honkai: Star Rail запретят в России? Роскачество проверит игры
В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста
Косплеерша предстала в образе Шэнь Хэ из Genshin Impact
Genshin Impact под давлением: женская аудитория протестует против арт-сцены с баней
OnePlus выпустит смартфон Ace 3 в стиле Genshin Impact
Xiaomi
Xiaomi выпустила тематический набор по Genshin Impact с браслетом Band 8 Pro
Анонсирована Project Mugen — игра в стиле Genshin Impact и GTA

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  3. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  4. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  5. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  6. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры
Смотреть все обзоры