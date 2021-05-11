Музыкальный сервис HUAWEI Музыка заработал в России

Компания HUAWEI объявила о запуске глобального музыкального сервиса HUAWEI Музыка для российских пользователей. На сегодняшний день в его фонотеку входят более 40 миллионов треков.

Плеер имеет функцию скачивания треков для прослушивания офлайн, сервис рекомендаций, функцию управления спецэффектами, отображает информацию об альбоме и треке, имеет таймер отключения, а скоро получит возможность автоматического поиска и отображения текста песни. Кроме того, в плеер встроено 10 анимированных тем различных стилей.

Приложение HUAWEI Музыка поддерживает жесты для управления воспроизведением на ходу. Кроме того, пользователи могут настроить внешний вид приложения, сделав его максимально удобным и соответствующим их музыкальным предпочтениям, а также использовать для оформления интерфейса загруженное изображение со смартфона.

В бесплатной подписке пользователям доступны более 130 тысяч музыкальных треков. Обладатели платной подписки получают доступ к более чем 40 миллионам музыкальных композиций без рекламы и к «бесконечным плейлистам» в различных категориях. Кроме того, им доступны аудио высокого качества HQ и возможность скачивать треки для прослушивания в режиме офлайн.

Специальное предложение к запуску сервиса — три месяца бесплатного доступа ко всем возможностям сервиса. После окончания бесплатного пробного периода стоимость подписки составит 169 рублей в месяц.

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