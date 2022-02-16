МТС станет издателем книг

Компания МТС намерена в этом году запустить своё издательство. Оно начнёт работать с апреля, хотя не исключено откладывание до лета.

Компания будет издавать электронные, аудио- и бумажные книги по четырём направлениям: историческая проза, нон-фикшн, сентиментальная проза и «большая литература». В последнюю категорию попадают книги лауреатов и финалистов литературных премий.

MTS Design / Behance

Сервис будет функционировать по подписке за 379, 549 и 800 рублей в месяц. Хотя в МТС пока не подтвердили цены. Также неизвестен бренд нового проекта.

Первыми бумажными книгами издательства станут произведения «Рай» и «Посмертие» лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразака Гурны. Это будет первый перевод автора на русский язык. Данных по электронным и аудиокнигам пока нет.

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