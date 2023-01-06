MSI представила роутер RadiX BE22000 Turbo с поддержкой Wi-Fi 7

Производитель MSI представил свой первый маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 7. Модель называется RadiX BE22000 Turbo, её показали на выставке CES 2023.

Маршрутизатор соответствует стандарту IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), а цифра 22 000 указывает на максимум скорости передачи в 22 Гбит/с (11 520 Мбит/с + 8640 Мбит/с + 1376 Мбит/с). При этом неясно, как это реализовано, технические параметры устройства пока не раскрываются.

Сама серия RadiX включает в себя игровые маршрутизаторы. Их особенностью является технология QoS, которая может сократить задержку на 90%. Также маршрутизаторы могут менять направление и положение антенн для улучшения сигнала.

Цены пока не сообщаются.