Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Mozilla прекращает поддержку прогрессивных веб-приложений для ПК

Progressive Web Apps — это одна из модных тем в веб-дизайне и разработке. Автономные приложения, которые можно запускать на ПК, смартфоне или планшете. При этом они представляют собой, по сути, те же веб-сайты, только в иной оболочке.

И вот теперь стало известно, что Mozilla прекратила разработку поддержки Progressive Web Apps (PWA) в настольных версиях Firefox.

При этом у браузеров на основе Chromium такая поддержка есть, причём она функционально шире, чем была у Firefox. В последнем случае не было некоторых настроек.

Вместо PWA в компании намерены сосредоточить своё внимание на функциях, которые, по мнению Mozilla, будут более полезными для их пользователей. Хотя пока неясно, что это будут за возможности.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
9to5google
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить