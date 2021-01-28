Mozilla прекращает поддержку прогрессивных веб-приложений для ПК

Progressive Web Apps — это одна из модных тем в веб-дизайне и разработке. Автономные приложения, которые можно запускать на ПК, смартфоне или планшете. При этом они представляют собой, по сути, те же веб-сайты, только в иной оболочке.

И вот теперь стало известно, что Mozilla прекратила разработку поддержки Progressive Web Apps (PWA) в настольных версиях Firefox.

При этом у браузеров на основе Chromium такая поддержка есть, причём она функционально шире, чем была у Firefox. В последнем случае не было некоторых настроек.

Вместо PWA в компании намерены сосредоточить своё внимание на функциях, которые, по мнению Mozilla, будут более полезными для их пользователей. Хотя пока неясно, что это будут за возможности.