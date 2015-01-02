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Новости

Motorola со стилусом появилась в Geekbench

Базы данных бенчмарков част остановятся источниками утечек. Так получилось и на сей раз. В базе популярного тестового приложения Geekbench появились результаты тестирования смартфона компании Motorola. Речь идёт о модели Moto G Stylus 2021.

  • Motorola

Новинка, как сообщается, получила однокристальную систему Qualcomm с графическим процессором Adreno 612 Учитывая это, а также результаты тестов (542 балла в одноядерном тесте и 1650 баллов в многоядерном) — это Snapdragon 678.

  • Motorola

Также новинка получит 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти, экран с диагональю 6,81 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Важно отметить, что новинка получит стилус, хотя пока неясно, насколько его будет удобно использовать на таком экране.

Стоимость устройства составит 340 долларов. Дата выхода не уточняется.

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Источник:
GSM Arena
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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