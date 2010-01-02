Модели iPhone 12 раскрыты официальными чехлами Apple

Два авторитетных инсайдера раскрыли некоторые подробности грядущих iPhone 12, а именно наименования моделей. Информация появилась с завода на которых печатают наклейки для оригинальных силиконовых чехлов Apple.

Фотографию опубликовал пользователь под ником @DuanRui, который в прошлом месяце показал инструкцию с изображениями нового iPad Pro, поэтому информация может оказаться достоверной.

Наименования моделей, которые показаны на наклейках:

iPhone 12 mini (5,4 дюйма)

iPhone 12 (6,1 дюйма)

iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма)

Стоит отметить, что для iPhone 12 и iPhone 12 Pro будет чехол одного размера. По всей видимости модели будут иметь одинаковый дизайн или расположения модуля камеры и физических кнопок.

Ожидается, что все четыре модели этого года будут иметь OLED- экраны, а также поддержку сетей пятого поколения 5G. Также iPhone 12 Pro и Pro Max получат три камеры с датчиком LiDAR для более точной фокусировки, лучших результатов в портретном режиме и улучшенной производительности AR.

Точные сроки запуска и доступности iPhone 12 в этом году остаются неизвестными.