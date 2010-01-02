Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Модели iPhone 12 раскрыты официальными чехлами Apple

Два авторитетных инсайдера раскрыли некоторые подробности грядущих iPhone 12, а именно наименования моделей. Информация появилась с завода на которых печатают наклейки для оригинальных силиконовых чехлов Apple.

Фотографию опубликовал пользователь под ником @DuanRui, который в прошлом месяце показал инструкцию с изображениями нового iPad Pro, поэтому информация может оказаться достоверной.

Наименования моделей, которые показаны на наклейках:

  • iPhone 12 mini (5,4 дюйма)
  • iPhone 12 (6,1 дюйма)
  • iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)
  • iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма)

Стоит отметить, что для iPhone 12 и iPhone 12 Pro будет чехол одного размера. По всей видимости модели будут иметь одинаковый дизайн или расположения модуля камеры и физических кнопок.

  • Iphone 12 The Geek Ru

Ожидается, что все четыре модели этого года будут иметь OLED- экраны, а также поддержку сетей пятого поколения 5G. Также iPhone 12 Pro и Pro Max получат три камеры с датчиком LiDAR для более точной фокусировки, лучших результатов в портретном режиме и улучшенной производительности AR.

Точные сроки запуска и доступности iPhone 12 в этом году остаются неизвестными.

Источник:
9to5mac
Подпишитесь на The GEEK в Instagram
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить