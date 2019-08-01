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Новости

Мобильный процессор Snapdragon 865 Plus разогнали до 3,4 ГГц

Когда Qualcomm официально представила мобильный процессор Snapdragon 865 Plus, она упомянула, что помимо более высокой частоты (до 3,1 ГГц по «большому» ядру) там есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Однако новинка умеет ещё кое-что — неплохо разгоняться по частоте.

Согласно свежей информации, однокристальную систему в ASUS ROG Phone 3 смогли разогнать до 3,4 ГГц, при этом температура ядер и графического ускорителя не превысила 36 градусов. Если такое можно реализовать в форм-факторе смартфона, то в случае даже ноутбука возможностей будет куда больше.

А ещё это означает, что подобное можно реализовать и на других смартфонах на базе Snapdragon 865 Plus. Остаётся дождаться их релиза, чтобы оценить возможности по части оверклокинга.

Потенциал процессора указывает, что будущая версия Snapdragon 875 с 5-нанометровым техпроцессом сможет работать на большей частоте и удерживать в допустимых границах температуры. Таким образом, не стоит исключать, что в будущем процессоры Qualcomm сравняются с решениями Apple.

Само собой, рост цифр частоты не означает линейного однозначного увеличения быстродействия. Но сам факт разгона мобильных чипов со штатной системой охлаждения примечателен.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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