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Новости

Xiaomi выпустила портативный аккумулятор мощностью 1800 Вт

Xiaomi выпустила свой первый портативный аккумулятор, который способен заряжать большое количество устройств одновременно. Он также подходит для питания бытовой техники. Полное название новинки — Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro.

Сейчас Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro доступен для предзаказа в Xiaomi Jingdong за $865.

Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro можно заряжать не только от сети, но и солнечных панелей и автомобильного прикуривателя. У него много разъемов, максимальное количество одновременно подключенных устройств — 13. Помимо этого, устройство подходит в качестве резервного источника энергии для дома.

У аккумулятора гибридная литевая батарея с твердым и жидким электролитом (чтобы это не значило). По словам производителя, такие батареи используются в высокотехнологичных автомобилях на новых источниках энергии.

Емкость аккумулятора составляет 1022 В•ч ~ 280 000 мАч. Обещают более 1000 циклов зарядки без потери емкости. Пиковая мощность достигает 1800 Вт.

Есть еще защита типа IP67 и 21 встроенный датчик температуры внутри корпуса, которые следят, чтобы устройство не перегревалось.

Помимо этого, через фирменное приложение Mijia можно видеть информацию о питании по каждому подключенному порту.

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Источник:
Mydrivers

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