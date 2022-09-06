Xiaomi выпустила портативный аккумулятор мощностью 1800 Вт

Xiaomi выпустила свой первый портативный аккумулятор, который способен заряжать большое количество устройств одновременно. Он также подходит для питания бытовой техники. Полное название новинки — Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro.

Сейчас Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro доступен для предзаказа в Xiaomi Jingdong за $865.

Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro можно заряжать не только от сети, но и солнечных панелей и автомобильного прикуривателя. У него много разъемов, максимальное количество одновременно подключенных устройств — 13. Помимо этого, устройство подходит в качестве резервного источника энергии для дома.

У аккумулятора гибридная литевая батарея с твердым и жидким электролитом (чтобы это не значило). По словам производителя, такие батареи используются в высокотехнологичных автомобилях на новых источниках энергии.

Емкость аккумулятора составляет 1022 В•ч ~ 280 000 мАч. Обещают более 1000 циклов зарядки без потери емкости. Пиковая мощность достигает 1800 Вт.

Есть еще защита типа IP67 и 21 встроенный датчик температуры внутри корпуса, которые следят, чтобы устройство не перегревалось.

Помимо этого, через фирменное приложение Mijia можно видеть информацию о питании по каждому подключенному порту.

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