Microsoft выпустит холодильник в стиле Xbox

Компания Microsoft у всех ассоциируется с ОС Windows и игровой приставкой Xbox. Вот как раз из-за этого американскую компанию начали подозревать в возможном создании холодильника. Дело в том, что после выхода новой вариации игровой приставки, ее стали сравнивать с холодильником. Эти насмешки нисколько не смутили ее создателей, что те назло всем выпустили настоящий холодильник. Правда, вышел он уж совсем небольшим тиражом — всего 3 штуки.

Да и достались они не кому-нибудь, а рэперу Snoop Dogg, блогеру iJustine, а третий был разыгран между поклонниками бренда. Несмотря на это пользователи продолжали спрашивать о холодильнике Microsoft. И вот, не выдержав нападок со стороны пользователей, в Twitter директор по маркетингу компании подтвердил о скором выходе холодильника.

Microsoft shared a lot about the future of Xbox today but one thing that was missing was a refrigerator @aarongreenberg pic.twitter.com/7M9afVgyf4 — Brad Sams (@bdsams) June 10, 2021

Все это подтверждает, что хоть и не очень скоро, но холодильник от Microsoft все-таки выйдет на рынок. Правда на данный момент не известно, в каком количестве он поступит на рынок и сколько будет стоить. Нам же стоит надеяться, что он не станет таким же дефицитным, как и игровая приставка.

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