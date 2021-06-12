Microsoft выпустит холодильник в стиле Xbox

Компания Microsoft у всех ассоциируется с ОС Windows и игровой приставкой Xbox. Вот как раз из-за этого американскую компанию начали подозревать в возможном создании холодильника. Дело в том, что после выхода новой вариации игровой приставки, ее стали сравнивать с холодильником. Эти насмешки нисколько не смутили ее создателей, что те назло всем выпустили настоящий холодильник. Правда, вышел он уж совсем небольшим тиражом — всего 3 штуки.
Да и достались они не кому-нибудь, а рэперу Snoop Dogg, блогеру iJustine, а третий был разыгран между поклонниками бренда. Несмотря на это пользователи продолжали спрашивать о холодильнике Microsoft. И вот, не выдержав нападок со стороны пользователей, в Twitter директор по маркетингу компании подтвердил о скором выходе холодильника.
Все это подтверждает, что хоть и не очень скоро, но холодильник от Microsoft все-таки выйдет на рынок. Правда на данный момент не известно, в каком количестве он поступит на рынок и сколько будет стоить. Нам же стоит надеяться, что он не станет таким же дефицитным, как и игровая приставка.
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