Microsoft сделала Outlook для Mac бесплатным

Microsoft сделала свой почтовый клиент Outlook для Mac бесплатным. Пользователи теперь могут загрузить приложение бесплатно из App Store и использовать его без подписки на Microsoft 365 или лицензии Office. Этот неожиданный ход соответствует стратегии Microsoft, чтобы сделать Outlook для Windows более веб-ориентированным.

Outlook для Mac поддерживает учетные записи от разных провайдеров, включая Outlook.com, Gmail и iCloud, а также любого поставщика услуг электронной почты с поддержкой IMAP. Программа оптимизирована для чипов M1 и M2 и имеет виджет macOS для записей календаря и встроенную поддержку центра уведомлений.

Microsoft также планирует добавить в программу опцию просмотра строки меню, которая позволит быстро просматривать записи календаря в основном приложении Outlook для Mac. Также Microsoft планирует поддерживать возможности функции Apple Focus с помощью новых профилей Outlook, которые будут доступны в ближайшее время.