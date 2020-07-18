Microsoft признала ещё одну ошибку в Windows 10

И опять представители Microsoft намудрили с обновлением для Windows 10. На этот раз речь идет о майском обновлении May 2020 Update. Многие пользователи жалуются на горящий в панели уведомлений значок отсутствия соединения с интернетом, хотя подключение присутствует. По этой причине не работает часть приложений, что и вызывает дискомфорт.

Удивительно, но в оправдание Microsoft можно сказать, что они признали эту ошибку и сейчас исследуют причину ее появления. Кстати, ни перезагрузка роутера, ни системы в целом не помогают решить эту довольно неприятную проблему. Что касается приложений, то по этой причине не работают: Spotify, Cortana, и даже Microsoft Store. Подобная участь коснулась и встроенное приложение для отзывов Feedback Hub.

На данный момент представители Microsoft уделяют этой проблеме большую часть времени и работают над ее исправлением. Ожидается, что исправить эту проблему получится лишь в следующем накопительном обновлении.