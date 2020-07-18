Microsoft признала ещё одну ошибку в Windows 10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Microsoft признала ещё одну ошибку в Windows 10

И опять представители Microsoft намудрили с обновлением для Windows 10. На этот раз речь идет о майском обновлении May 2020 Update. Многие пользователи жалуются на горящий в панели уведомлений значок отсутствия соединения с интернетом, хотя подключение присутствует. По этой причине не работает часть приложений, что и вызывает дискомфорт.

1 40

Удивительно, но в оправдание Microsoft можно сказать, что они признали эту ошибку и сейчас исследуют причину ее появления. Кстати, ни перезагрузка роутера, ни системы в целом не помогают решить эту довольно неприятную проблему. Что касается приложений, то по этой причине не работают: Spotify, Cortana, и даже Microsoft Store. Подобная участь коснулась и встроенное приложение для отзывов Feedback Hub.

2 40

На данный момент представители Microsoft уделяют этой проблеме большую часть времени и работают над ее исправлением. Ожидается, что исправить эту проблему получится лишь в следующем накопительном обновлении.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году

Xiaomi начала тестировать MIUI 12.1

Microsoft признала ещё одну ошибку в Windows 10

Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch

В августе Google представят аналог AirDrop на Android

Huawei Mate 40 может выйти в двух версиях

Apple изобрела стилус с распознаванием реального цвета предмета

Ролевая игра про пиратов King of Seas выйдет этой осенью

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить