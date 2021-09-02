Microsoft покажет новые устройства 22 сентября

Осень – традиционное время презентаций производителей разного рода девайсов. Microsoft на этот период запланировала мероприятие, на котором продемонстрирует собственные разработки. Мероприятие пройдёт 22 сентября под названием “Surface”.

Ожидается, что на нём покажут линейку гибридных устройств: планшетов и ноутбуков. Также будут показаны возможности работы с Surface Pro, Surface Duo 2 (смартфон-книжка) и итоговой вариацией Windows 11. Говоря о Surface Duo 2, скажем, что аппарат скорее всего будет наделен чипсетом Snapdragon 888, оптикой из трех камер и черным корпусом.

Также стоит вспомнить еще об одном потенциальном устройстве этой линейки – Surface Go 3. Это планшет, который исходя из данных, полученных в бенчмарках, на рынке появится в двух вариациях. Первый вариант – 4 ГБ ОЗУ и процессор Intel Pentium Gold 6 500Y, второй вариант – 8 ГБ ОЗУ и процессор Intel Core i3-10100Y.