Microsoft нашла уязвимость во всех Windows
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Новости

Microsoft нашла уязвимость во всех Windows

Во всех компьютерах под управлением от Windows 7 до 10, была найдена критическая уязвимость.

Уязвимость была обнаружена компанией в системе обработки и отображения шрифтов в Windows. Чтобы заразить компьютер злоумышленнику достаточно создать «вирусный» документ, который пользователь может загрузить самостоятельно. После его загрузки хакер сможет удаленно устанавливать программы, красть пароли и прочую личную информацию. Для масштабирования достаточно распространить документ по сайтам и торрент-трекерам.

В Microsoft присвоила «багу» критический уровень – самая высокая оценка уязвимости. Проблема заключается в том, что для решения проблемы нет исправляющего патча, а злоумышленники уже активно начали использовать уязвимость.

По словам компании, подобные атаки направлены точечно на конкретного пользователя. В Microsoft также не уточнили, сколько случаев уже было зафиксировано.

Под удар попадает практически все версии Windows от неподдерживаемой Windows 7 и действующей «десятки».

Патча с исправлением пока нет и скорее всего он появится не раньше 14 апреля. Именно тогда пользователи должны будут получить апдейт по расписанию. Пока Microsoft рекомендует быть внимательными, не открывать подозрительные файлы и не скачивать ПО на незнакомых сайтах.

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