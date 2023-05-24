Xiaomi выпустила 75-дюймовый 4K-телевизор с частотой обновления 120 Гц за $440

Xiaomi представила свой новый доступный телевизор Mi TV A75 Competitive Edition с диагональю 75 дюймов. Новинка обладает металлическим корпусом и разрешением 3840 × 2160 пикселей, а также имеет частоту обновления экрана 120 Гц.

Компания Xiaomi утверждает, что матрица телевизора способна воспроизводить более миллиарда цветовых оттенков, а экран занимает более 97% передней поверхности устройства. Акустическая система телевизора состоит из двух динамиков с общей мощностью 20 Вт и поддержкой DTS.

Низкая цена телевизора объясняется его относительно скромными техническими характеристиками. Внутри установлен четырехъядерный чипсет ARM Cortex-A35, работающий вместе с 2 ГБ оперативной памяти, а объем встроенного хранилища составляет 32 ГБ. В качестве операционной системы выбран Android TV с голосовым помощником Xiao AI. Набор портов ограничен двумя HDMI 2.0 и двумя USB 2.0.

Продажи нового телевизора Mi TV A75 Competitive Edition на внутреннем рынке начнутся 31 мая по цене $440.