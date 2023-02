Мэрия города в Казахстане хотела купить PlayStation 5 и игры для неё, но прокуратура запретила

В январе 2023 года дом культуры города Текели разместил на сайте госзакупок заявку о покупке игровой консоли PlayStation 5. В список закупаемых игр входили FIFA 23, GTA V, UFC 4, Mortal Kombat 11 Ultimate, Need for Speed Heat и Call of Duty: Black Ops Cold War.

В мэрии (акимате) Текели заявили, что собирались приобрести PS5 и игры к ней, чтобы открыть детскую игровую комнату в местном доме культуры.

Дом культуры города Текели в целях расширения культурно-досуговых услуг населению, открывает детскую игровую комнату. Для этих целей приобретается современная игровая консоль PlayStation 5 и телевизор. Для детей будут организованы развивающие игры, такие как футбол, теннис, различные единоборства в хорошем качестве и с звуковым сопровождением. Планируется организация эффективного досуга детей и подростков под руководством IT специалиста и педагога. Сообщает представитель дома культуры

Но вскоре местные СМИ обратили внимание на госзакупку. Одно издание осудило выбор игр, заявив, что некоторые из них жестокие и не подходят для детей.

После проверки прокуратуры, был заключен вывод, что должностные лица «недобросовестно отнеслись к своим обязанностям». Госзакупка была отменена, так как «повлияла на настроение жителей города и вызвала негативную огласку в СМИ в предвыборный период».

Изначально на PS5 и игры власти Текели намерены были потратить 600 тысяч тенге (~90 000 рублей).