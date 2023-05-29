Mars заменяет пластиковую упаковку на бумажную для своих батончиков в Великобритании

Mars запустил тестирование бумажной упаковки для своих батончиков в Великобритании, отказываясь от использования пластиковых материалов. После двухлетних исследований и адаптации производства, компания Mars начнет тесты в 500 магазинах сети Tesco с конца мая 2023 года. В случае успеха, другие ритейлеры и бренды Mars, включая Bounty, Milky Way, Snickers и другие, также могут присоединиться к этой инициативе.

Хотя на внутренней стороне упаковки все еще присутствует небольшое количество пластика, Mars утверждает, что это не помешает процессу переработки. Упаковка имеет срок годности шоколада в течение года, а клиенты могут оставить свой отзыв, отсканировав QR-код.

Переход к бумажной упаковке позволяет Mars вернуться к своим истокам, когда батончики заворачивались вручную в бумагу до конца 1970-х годов.

Упаковка батончика Mars в 1970-х

Подобные инициативы также проводятся другими компаниями в пищевой индустрии. В начале 2021 года Nestle объявила о переходе на перерабатываемую бумажную упаковку для своих сладостей Smarties по всему миру. В 2022 году бренд Quality Street, также принадлежащий компании Nestle, начал использовать аналогичную обертку.