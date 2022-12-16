MacBook Air с экраном на 15,5 дюйма выйдет весной 2023 года

Весной будущего года компания Apple намерена представить новый MacBook Air. Это будет модель с экраном на 15,5 дюйма, утверждает аналитики Росс Янг. При этом ранее он говорил об экране в 15,2 дюйма. Он также утверждает, что массовое производство дисплеев начнётся в первом квартале 2023 года.

Предполагается, что дизайн ноутбука не будет отличаться от 13-дюймовой модели, хотя динамики станут громче, а трекпад — больше. Внутри будет установлен чип M2 или более продвинутый M2 Pro. Будет ли у него активное охлаждение — неясно.

Также ноутбук может получить порт MagSafe, камеру на 1080p, а вот экрана с технологией ProMotion и частотой в 120 Гц, скорее всего не будет. Дисплей вряд ли получит подсветку Mini-LED. Стоимость пока тоже не сообщается.