«М.Видео» открыл предзаказы на iPhone 14

Сеть магазинов «М.Видео» начала принимать предзаказы на новые модели iPhone. Покупателям будут доступны американские модели с eSIM, которые выходят без лотка для физической SIM, а также версии из других стран с привычным слотом.

Стоимость iPhone 14 в М.Видео:

iPhone 14 — от 84 999 рублей;

iPhone 14 Plus — от 94 999 рублей;

iPhone 14 Pro — от 104 999 рублей;

iPhone 14 Pro Max — от 114 999 рублей.

Стоит отметить, что модели со слотом для SIM-карты дороже на 5 000 рублей вне зависимости от объема памяти. Доставку обещают выполнить в январе 2023 года.

Ранее предзаказы на серию iPhone 14 открыли в МТС.

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