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Линейку мониторов «Гравитон» с диагональю 24 и 27 дюймов разработали в России

Российская компания «Гравитон» анонсировала выпуск новой серии мониторов. Эти устройства, с диагоналями 24 и 27 дюймов, уже включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

По заявлению компании, российские мониторы имеют качественную картинку и цветопередачу на уровне ведущих брендов. Они оснащены IPS-матрицами с яркостью 300 кд/м², частотой обновления 75 Гц. Время отклика пикселя составляет 5 мс.

Линейка состоит из четырёх моделей с разными диагоналями и наборами портов:

  • МН24А – 24 дюйма, DisplayPort, HDMI и VGA
  • МН27А – 27 дюймов, DisplayPort, HDMI и VGA
  • МН24Б – 24 дюйма, DisplayPort, 2 HDMI, VGA, USB хаб и USB Type-C с поддержкой Power Delivery на 65 ватт
  • МН27Б – 27 дюйма, DisplayPort, 2 HDMI, VGA, USB хаб и USB Type-C с поддержкой Power Delivery на 65 ватт

Поставки мониторов начнутся в первом квартале 2024 года. При этом они будут поставляться как в отдельности, так и в составе автоматизированных рабочих мест «Гравитон».

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Источник:
Гравитон
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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