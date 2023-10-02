«Гравитон» запустил в России производство «премиального» ноутбука

Компания “Гравитон”, входящая в состав 3Logic Group, объявила о запуске массового производства ноутбука Н17И-Т, представленного как премиальная модель в металлическом корпусе, способная конкурировать с настольными ПК.

Технические характеристики Н17И-Т:

Габариты: 398×264×19 мм, вес 2,3 кг;

Дисплей: 17,3″ с разрешением 1920×1080 и технологией IPS;

Процессор: Варианты Intel Core i3-1115G4, i3-1125G4, i5-1135G7 и i7-1165G7;

Графика: Интегрированные графические решения Intel Iris Xe / UHD Graphics;

Память: Поддержка до 32 ГБ оперативной DDR4 и до 4 ТБ постоянного SSD M.2, а также слот для расширения HDD/SSD SATA;

Батарея: Емкость 4800 мАч, с зарядкой 65 Вт;

Связь: Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2;

Порты: 2 × USB-C, 2 × USB-A 3.2, HDMI, RJ-45, аудиоджек, кардридер.

Модель внесена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга и получил высокую оценку локализации на уровне 115 баллов, что делает его вторым в этой категории, уступая лишь ноутбукам семейства KVADRA NAU, которые получили 140 баллов.

Кроме того, Н17И-Т сертифицирован для работы с российскими операционными системами, включая Astra Linux SE и “РЕД ОС.” Устройство оборудовано слотом для установки “аппаратно-программного модуля доверенной загрузки”, обеспечивающего безопасность секретных данных от несанкционированного доступа. Также встроен сканер отпечатков пальцев.

На сайте дистрибьютора “Комус” доступен вариант модели Н17И-Т (i3-1115G4, 8/256 ГБ) по цене 132 400 рублей.