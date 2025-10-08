Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября

21 октября в России начнутся продажи новой 15-й серии смартфонов Realme. В нее войдут три модели: базовый Realme 15 5G, упрощенный Realme 15T и флагманский Realme 15 Pro. Устройства сочетают продвинутые камеры с ИИ-функциями для съемки в сложных условиях, высокую производительность и автономность.

Конфигурации памяти и цены на смартфоны будут известны позже. С характеристиками новинок можно ознакомиться в таблице ниже.

Характеристики Realme 15 5G, Realme 15 Pro и Realme 15T

Realme 15 5G Realme 15 Pro Realme 15T Экран 6,8 дюймов, AMOLED, 2800х1280 пикселей, до 144 Гц, ШИМ 4608 Гц, до 6000 нит 6,57 дюймов, AMOLED, 2372х1080 пикселей, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4000 нит Процессор MediaTek Dimensity 7300+ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mediatek Dimensity 6400 Max Камеры Основная — 50 Мп, Sony IMX882, 1/1,95″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 50 Мп, f/2.4 Основная — 50 Мп, Sony IMX896, 1/1,56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0; фронтальная — 50 Мп, f/2.4 Основная — 50 Мп, 1/2,88″, f/1.8, PDAF; дополнительная — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 50 Мп Аккумулятор 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт Водозащита IP68/IP69 Интерфейсы и связь Wi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, USB-С, две nanoSIM Wi-Fi 5, LTE, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, USB-С, две nanoSIM

Realme 15 5G

Realme 15 Pro