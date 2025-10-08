Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября

21 октября в России начнутся продажи новой 15-й серии смартфонов Realme. В нее войдут три модели: базовый Realme 15 5G, упрощенный Realme 15T и флагманский Realme 15 Pro. Устройства сочетают продвинутые камеры с ИИ-функциями для съемки в сложных условиях, высокую производительность и автономность.
Конфигурации памяти и цены на смартфоны будут известны позже. С характеристиками новинок можно ознакомиться в таблице ниже.
Характеристики Realme 15 5G, Realme 15 Pro и Realme 15T
|Realme 15 5G
|Realme 15 Pro
|Realme 15T
|Экран
|6,8 дюймов, AMOLED, 2800х1280 пикселей, до 144 Гц, ШИМ 4608 Гц, до 6000 нит
|6,57 дюймов, AMOLED, 2372х1080 пикселей, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4000 нит
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7300+
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|Mediatek Dimensity 6400 Max
|Камеры
|Основная — 50 Мп, Sony IMX882, 1/1,95″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 50 Мп, f/2.4
|Основная — 50 Мп, Sony IMX896, 1/1,56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0; фронтальная — 50 Мп, f/2.4
|Основная — 50 Мп, 1/2,88″, f/1.8, PDAF; дополнительная — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 50 Мп
|Аккумулятор
|7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт
|7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт
|Водозащита
|IP68/IP69
|Интерфейсы и связь
|Wi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, USB-С, две nanoSIM
|Wi-Fi 5, LTE, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, USB-С, две nanoSIM
