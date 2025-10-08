Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября | The GEEK
close
Новости

Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября

Устройства созданы с акцентом на камеры, железо и долгое время работы.

21 октября в России начнутся продажи новой 15-й серии смартфонов Realme. В нее войдут три модели: базовый Realme 15 5G, упрощенный Realme 15T и флагманский Realme 15 Pro. Устройства сочетают продвинутые камеры с ИИ-функциями для съемки в сложных условиях, высокую производительность и автономность.

Конфигурации памяти и цены на смартфоны будут известны позже. С характеристиками новинок можно ознакомиться в таблице ниже.

Характеристики Realme 15 5G, Realme 15 Pro и Realme 15T

Realme 15 5GRealme 15 ProRealme 15T
Экран6,8 дюймов, AMOLED, 2800х1280 пикселей, до 144 Гц, ШИМ 4608 Гц, до 6000 нит6,57 дюймов, AMOLED, 2372х1080 пикселей, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4000 нит
ПроцессорMediaTek Dimensity 7300+Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4Mediatek Dimensity 6400 Max
КамерыОсновная — 50 Мп, Sony IMX882, 1/1,95″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 50 Мп, f/2.4Основная — 50 Мп, Sony IMX896, 1/1,56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0; фронтальная — 50 Мп, f/2.4Основная — 50 Мп, 1/2,88″, f/1.8, PDAF; дополнительная — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 50 Мп
Аккумулятор7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт
ВодозащитаIP68/IP69
Интерфейсы и связьWi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, USB-С, две nanoSIMWi-Fi 5, LTE, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ИК-порт, USB-С, две nanoSIM
Realme 15 5G
Realme 15 Pro
Realme 15T

id·212114·20251008_1815
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Представлен лимитированный Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»
Apple выпустила iOS 26.1 beta 2
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)
Этот день настал: Sony перестала класть зарядные USB-кабели в комплект к смартфонам
Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)
OxygenOS 16 на базе Android 16 получила дату выхода
Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса
Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» показали на видео за неделю до анонса
Realme 15 Pro получит лимитку по «Игре престолов»
Realme GT 8 Pro получит сменный блок камер
Realme GT 8 Pro станет первым в России флагманом на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Realme GT 8 Pro получит очень необычный дизайн: опубликован качественный рендер
Представлен Realme 15T — бюджетный «клон» iPhone с большой батареей
Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки
Realme готовит смартфон с гигантской батареей на 15 000 мАч
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры