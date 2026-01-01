Промокоды для Standoff 2 на январь 2026

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на январь 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.
Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Рабочие промокоды Standoff 2 на январь 2026
- E57NX0S1SKIH
- ZKGERXGNOI7Q
- MAFHHHX6QVMR
- BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа;
- SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;
- SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;
- SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;
- SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;
- Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast.
Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.
Как ввести промокод в Standoff 2?
В игре:
- Войдите в Standoff 2
- Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
- В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
- Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
Через официальный сайт:
- Зайдите на официальный сайт Standoff 2
- В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
- Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
