Lenovo показала самый эффектный моноблок на CES 2026 и iMac на его фоне меркнет

На выставке CES 2026 компания Lenovo представила моноблок Yoga AIO i Aura Edition — один из самых необычных ПК за последние годы.

Главная особенность устройства — дизайн. Моноблок выполнен в формате «парящего» экрана со стеклянным основанием, внутри которого встроена адаптивная подсветка. Она реагирует на происходящее на экране и системные уведомления, а цвета можно настраивать под разные приложения. Подсветка работает автономно и не требует внешних аксессуаров.

Экран — 4K OLED с частотой обновления до 165 Гц, что редкость для моноблоков и прямой контраст с LCD-дисплеем у Apple iMac. Lenovo явно целится не только в дизайнеров, но и в тех, кто хочет универсальный ПК для работы, мультимедиа и даже игр.

За производительность отвечает Intel Core Ultra X7 358H, до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 2 ТБ. Аудиосистема от Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos. Веб-камера на 16 Мп оснащена физической шторкой для приватности и ИК-датчиком для разблокировки по лицу.

По портам без сюрпризов, но всё необходимое есть: USB-C и USB-A сзади, дополнительный USB-C сбоку.

Lenovo Yoga AIO i Aura Edition поступит в продажу во втором квартале 2026 года. Стартовая цена от $2399.