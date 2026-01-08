Lenovo показала самый эффектный моноблок на CES 2026 и iMac на его фоне меркнет | The GEEK
close
Новости

Lenovo показала самый эффектный моноблок на CES 2026 и iMac на его фоне меркнет

Новый AIO от Lenovo сочетает эстетику, звук Dolby Atmos и мощное железо Intel Core Ultra.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:12

На выставке CES 2026 компания Lenovo представила моноблок Yoga AIO i Aura Edition — один из самых необычных ПК за последние годы.

Главная особенность устройства — дизайн. Моноблок выполнен в формате «парящего» экрана со стеклянным основанием, внутри которого встроена адаптивная подсветка. Она реагирует на происходящее на экране и системные уведомления, а цвета можно настраивать под разные приложения. Подсветка работает автономно и не требует внешних аксессуаров.

Экран — 4K OLED с частотой обновления до 165 Гц, что редкость для моноблоков и прямой контраст с LCD-дисплеем у Apple iMac. Lenovo явно целится не только в дизайнеров, но и в тех, кто хочет универсальный ПК для работы, мультимедиа и даже игр.

Lenovo показала самый эффектный моноблок на CES 2026 и iMac на его фоне меркнет

За производительность отвечает Intel Core Ultra X7 358H, до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 2 ТБ. Аудиосистема от Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos. Веб-камера на 16 Мп оснащена физической шторкой для приватности и ИК-датчиком для разблокировки по лицу.

По портам без сюрпризов, но всё необходимое есть: USB-C и USB-A сзади, дополнительный USB-C сбоку.

Lenovo Yoga AIO i Aura Edition поступит в продажу во втором квартале 2026 года. Стартовая цена от $2399.

id·217322·20260108_1412
Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса
Legion Y700 Gen 4 получил геймпад-чехол с датчиками Холла и RGB-подсветкой
Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 Gen 4 с чипом Snapdragon 8 Elite
Intel представила новую линейку процессоров Arrow Lake для ноутбуков
Ситилинк открыл продажи ноутбуков Lenovo Xiaoxin Pro14 и Pro16
Lenovo представила обновлённый игровой планшет Legion Y700 2024
Lenovo раскрыла дату выхода Legion Y700 2024
В Китае начнутся продажи мини-ПК Asus ROG NUC 2024
Представлен Xiaoxin Pad Studio — универсальный бюджетный планшет от Lenovo
Ситилинк привёз в Россию игровые ПК от Teclast
Lenovo Legion Y700 появился в России. Цена и конфигурации
Lenovo Legion Y700 (2024) покажут этой весной
Lenovo показала первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем
Анонс Lenovo Yoga Book 9 – ноутбук с двумя сенсорными дисплеями на чипе Core Ultra
Хоррор-игра по мотивам фильма «Пила» готовится к выходу
«Гравитон» представил материнскую плату «Яна»
Delta Computers выпустила компьютеры «Ворон» и «Бобёр»
Bloodborne
Bloodborne может выйти на PC
IBM создала компьютер стоимостью 10 центов
Специалисты из Apple вплотную занялись работой над бесконтактным управлением ПК и телевизором

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры