Началась разработка неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II

Моддер под ником Speclizer занялся созданием неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети X.

В ролике показано взаимодействие двух персонажей Элли в городской локации. При этом видно, что проект находится на самой начальной стадии: анимации и физика нестабильны, в некоторых сценах персонажи буквально зависают в воздухе.

Текущая сборка — это лишь первый технический тест. Ранняя версия мода содержит большое количество ошибок, а набор реализованных механик пока крайне ограничен. О сроках выхода более стабильной версии или полноценного релиза речи пока не идёт.