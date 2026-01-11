Началась разработка неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II | The GEEK
close
ИгрыНовости

Началась разработка неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II

Проект находится на начальной стадии.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:57

Моддер под ником Speclizer занялся созданием неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети X.

В ролике показано взаимодействие двух персонажей Элли в городской локации. При этом видно, что проект находится на самой начальной стадии: анимации и физика нестабильны, в некоторых сценах персонажи буквально зависают в воздухе.


Текущая сборка — это лишь первый технический тест. Ранняя версия мода содержит большое количество ошибок, а набор реализованных механик пока крайне ограничен. О сроках выхода более стабильной версии или полноценного релиза речи пока не идёт.

id·217514·20260111_1857
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Названа вероятная дата выхода Marvel’s Wolverine
Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins
Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год
Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight
Топ-20 лучших игр 2025 года для ПК по версии Metacritic
Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026
Промокоды для Black Russia на январь 2026
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на январь 2026

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры