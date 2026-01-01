Промокоды Рейд Шадоу Ледженс (RAID: Shadow Legends) на январь 2026
Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026

Список актуальных промокодов и инвайт-кодов на ресурсы, валюту, чемпионов и другие полезные ресурсы.

Редакция The GEEK сегодня в 22:26

RAID: Shadow Legends — популярная бесплатная ролевая игра в жанре тёмного фэнтези от студии Plarium. Игра доступна на iOS и Android, а также на ПК. Проект известен большим выбором персонажей — их в игре более 800 — и множеством режимов, в которых игроки собирают команду героев и сражаются со злом в мире Телерии.

В Рейд Шадоу Ледженс есть специальные промокоды. С их помощью можно получить бесплатные внутриигровые награды: ресурсы, валюту, усиления и другие полезные предметы. Мы собрали рабочие промокоды для RAID: Shadow Legends, которые помогут упростить прохождение и станут хорошей поддержкой.

Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026 года

  • GAMELEAP
  • golden2gt — 1 эпический том, 100 000 серебра, 100 энергии
  • WELCOMEGIFT — 100 000 серебра, 3 редкие книги и другое (только для новых аккаунтов)
  • CHOICE — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток)
  • ARBITER — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии
  • BETRAYAL — 150 000 серебра, 20 отваров опыта душ, 20 отваров магического опыта
  • HARMONY — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток), 150 000 серебра
  • DESTINY — 100 000 серебра, 1 восполнение энергии, 1 книга эпических навыков
  • INFESTED — 2 набора мультибоя (50 попыток), 5 восполнений энергии, 300 000 серебра
  • ARTIFACT — набор мультибоя (50 попыток), 150 000 серебра, 3 восполнения энергии, буст опыта на 3 дня
  • REVENGE — восполнение энергии, 1 эпичный том навыков, 100 000 серебра
  • AMBITION — 20 отваров силы, 20 отваров пустоты, 150 000 серебра
  • UNITED — восполнение энергии, 1 эпический том навыков, 150 000 серебра

Инвайт-коды для новичков RAID: Shadow Legends

  • YEARLYGIFT — различные бонусы и предметы
  • FIRESTARTER — Великий Галек, сера, пиво
  • SHADOWRAID — различные бонусы и предметы
  • MIDGAME2023SEDUCER — различные бонусы и предметы
  • GAMEGEEKSTRICKS23MOTHER — различные бонусы и предметы
  • MIDGAME23EXECUTIONER — различные бонусы и предметы
  • GAMEGEEKSTRICK23KNIGHT — различные бонусы и предметы
  • MIDGAME23GISCARD — различные бонусы и предметы
  • DASPIEL23Chonoru — различные бонусы и предметы
  • LADYQUN — Lady Quilen и серебро
  • LUCKYRAID — эпический чемпион Чонора, 300 000 серебра и 3 корма
  • POWERSTARTER — эпический чемпион Таллия, 3 набора мультибоя и 3 пополнения энергии
  • Raid22ya2 — 10 отваров и 100 000 серебра
  • MORDECAI — Мордекай
  • SUPERPOWERS — Священник Армстронг, 1 эпическая книга, 200 000 серебра и 24 магических отвара
  • GETUDK — Ultimate Deathknight, 20 силовых отваров, 20 больших зелий силы.
  • MIDGAME2022 — редкий чемпион Палач, бустер опыта на 1 день, пополнение энергии и 100 000 серебра
  • SUMMERTIME — эпический чемпион Подвижница, набор мультибоя на 20 попыток, пополнение энергии

Как активировать промокоды в RAID: Shadow Legends

  1. Запустите игру и нажмите на значок с тремя синими полосками в правом верхнем углу экрана.
  2. В открывшемся меню выберите раздел «Подарочные коды».
  3. Введите промокод в специальное поле.
  4. Нажмите кнопку «Применить» (Redeem) — после этого награда будет начислена на аккаунт.

Также активировать промокоды можно через официальный сайт игры. Для этого нужно войти в свой аккаунт и перейти в раздел с подарочными кодами.

