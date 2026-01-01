RAID: Shadow Legends — популярная бесплатная ролевая игра в жанре тёмного фэнтези от студии Plarium. Игра доступна на iOS и Android, а также на ПК. Проект известен большим выбором персонажей — их в игре более 800 — и множеством режимов, в которых игроки собирают команду героев и сражаются со злом в мире Телерии.

В Рейд Шадоу Ледженс есть специальные промокоды. С их помощью можно получить бесплатные внутриигровые награды: ресурсы, валюту, усиления и другие полезные предметы. Мы собрали рабочие промокоды для RAID: Shadow Legends, которые помогут упростить прохождение и станут хорошей поддержкой.

Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026 года

GAMELEAP

golden2gt — 1 эпический том, 100 000 серебра, 100 энергии

WELCOMEGIFT — 100 000 серебра, 3 редкие книги и другое (только для новых аккаунтов)

CHOICE — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток)

ARBITER — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии

BETRAYAL — 150 000 серебра, 20 отваров опыта душ, 20 отваров магического опыта

HARMONY — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток), 150 000 серебра

DESTINY — 100 000 серебра, 1 восполнение энергии, 1 книга эпических навыков

INFESTED — 2 набора мультибоя (50 попыток), 5 восполнений энергии, 300 000 серебра

ARTIFACT — набор мультибоя (50 попыток), 150 000 серебра, 3 восполнения энергии, буст опыта на 3 дня

REVENGE — восполнение энергии, 1 эпичный том навыков, 100 000 серебра

AMBITION — 20 отваров силы, 20 отваров пустоты, 150 000 серебра

UNITED — восполнение энергии, 1 эпический том навыков, 150 000 серебра

Инвайт-коды для новичков RAID: Shadow Legends

YEARLYGIFT — различные бонусы и предметы

FIRESTARTER — Великий Галек, сера, пиво

SHADOWRAID — различные бонусы и предметы

MIDGAME2023SEDUCER — различные бонусы и предметы

GAMEGEEKSTRICKS23MOTHER — различные бонусы и предметы

MIDGAME23EXECUTIONER — различные бонусы и предметы

GAMEGEEKSTRICK23KNIGHT — различные бонусы и предметы

MIDGAME23GISCARD — различные бонусы и предметы

DASPIEL23Chonoru — различные бонусы и предметы

LADYQUN — Lady Quilen и серебро

LUCKYRAID — эпический чемпион Чонора, 300 000 серебра и 3 корма

POWERSTARTER — эпический чемпион Таллия, 3 набора мультибоя и 3 пополнения энергии

Raid22ya2 — 10 отваров и 100 000 серебра

MORDECAI — Мордекай

SUPERPOWERS — Священник Армстронг, 1 эпическая книга, 200 000 серебра и 24 магических отвара

GETUDK — Ultimate Deathknight, 20 силовых отваров, 20 больших зелий силы.

MIDGAME2022 — редкий чемпион Палач, бустер опыта на 1 день, пополнение энергии и 100 000 серебра

SUMMERTIME — эпический чемпион Подвижница, набор мультибоя на 20 попыток, пополнение энергии

Как активировать промокоды в RAID: Shadow Legends

Запустите игру и нажмите на значок с тремя синими полосками в правом верхнем углу экрана. В открывшемся меню выберите раздел «Подарочные коды». Введите промокод в специальное поле. Нажмите кнопку «Применить» (Redeem) — после этого награда будет начислена на аккаунт.

Также активировать промокоды можно через официальный сайт игры. Для этого нужно войти в свой аккаунт и перейти в раздел с подарочными кодами.