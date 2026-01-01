RAID: Shadow Legends — популярная бесплатная ролевая игра в жанре тёмного фэнтези от студии Plarium. Игра доступна на iOS и Android, а также на ПК. Проект известен большим выбором персонажей — их в игре более 800 — и множеством режимов, в которых игроки собирают команду героев и сражаются со злом в мире Телерии.
В Рейд Шадоу Ледженс есть специальные промокоды. С их помощью можно получить бесплатные внутриигровые награды: ресурсы, валюту, усиления и другие полезные предметы. Мы собрали рабочие промокоды для RAID: Shadow Legends, которые помогут упростить прохождение и станут хорошей поддержкой.
Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026 года
- GAMELEAP
- golden2gt — 1 эпический том, 100 000 серебра, 100 энергии
- WELCOMEGIFT — 100 000 серебра, 3 редкие книги и другое (только для новых аккаунтов)
- CHOICE — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток)
- ARBITER — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии
- BETRAYAL — 150 000 серебра, 20 отваров опыта душ, 20 отваров магического опыта
- HARMONY — бонус 100% к очкам опыта на 3 дня, 3 восполнения энергии, набор мультибоя (50 попыток), 150 000 серебра
- DESTINY — 100 000 серебра, 1 восполнение энергии, 1 книга эпических навыков
- INFESTED — 2 набора мультибоя (50 попыток), 5 восполнений энергии, 300 000 серебра
- ARTIFACT — набор мультибоя (50 попыток), 150 000 серебра, 3 восполнения энергии, буст опыта на 3 дня
- REVENGE — восполнение энергии, 1 эпичный том навыков, 100 000 серебра
- AMBITION — 20 отваров силы, 20 отваров пустоты, 150 000 серебра
- UNITED — восполнение энергии, 1 эпический том навыков, 150 000 серебра
Инвайт-коды для новичков RAID: Shadow Legends
- YEARLYGIFT — различные бонусы и предметы
- FIRESTARTER — Великий Галек, сера, пиво
- SHADOWRAID — различные бонусы и предметы
- MIDGAME2023SEDUCER — различные бонусы и предметы
- GAMEGEEKSTRICKS23MOTHER — различные бонусы и предметы
- MIDGAME23EXECUTIONER — различные бонусы и предметы
- GAMEGEEKSTRICK23KNIGHT — различные бонусы и предметы
- MIDGAME23GISCARD — различные бонусы и предметы
- DASPIEL23Chonoru — различные бонусы и предметы
- LADYQUN — Lady Quilen и серебро
- LUCKYRAID — эпический чемпион Чонора, 300 000 серебра и 3 корма
- POWERSTARTER — эпический чемпион Таллия, 3 набора мультибоя и 3 пополнения энергии
- Raid22ya2 — 10 отваров и 100 000 серебра
- MORDECAI — Мордекай
- SUPERPOWERS — Священник Армстронг, 1 эпическая книга, 200 000 серебра и 24 магических отвара
- GETUDK — Ultimate Deathknight, 20 силовых отваров, 20 больших зелий силы.
- MIDGAME2022 — редкий чемпион Палач, бустер опыта на 1 день, пополнение энергии и 100 000 серебра
- SUMMERTIME — эпический чемпион Подвижница, набор мультибоя на 20 попыток, пополнение энергии
Как активировать промокоды в RAID: Shadow Legends
- Запустите игру и нажмите на значок с тремя синими полосками в правом верхнем углу экрана.
- В открывшемся меню выберите раздел «Подарочные коды».
- Введите промокод в специальное поле.
- Нажмите кнопку «Применить» (Redeem) — после этого награда будет начислена на аккаунт.
Также активировать промокоды можно через официальный сайт игры. Для этого нужно войти в свой аккаунт и перейти в раздел с подарочными кодами.
Комментарии в Телеграм