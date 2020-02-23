LG выпустила концептуальный смартфон Velvet

LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet. Корпус смартфон симметрично изогнут, а основным модули камеры встроены в ряд от большего сенсора к меньшему.

Новинка получила 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 765, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4300 мАч с поддержкой беспроводной и быстрой подзарядкой мощностью 10 Вт.

Основная камера оснащена разрешением 48 Мп, 8 Мп широкоугольная и 5 Мп датчик глубины. Фронтальная камера получила 16 Мп.

Помимо всего прочего, смартфон имеет встроенный сканер отпечатков пальцев в дисплее, поддержку сетей пятого поколения, порт USB-C, слот microSD и стандартный аудиоразъём 3,5 мм. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Стоимость смартфон Velvet составляет 899 800 вон (около 55 тысяч рублей). Продажи начнутся в Южной Корее с 15 мая.