LG выпустила монитор UltraWide 40WP95CP-W с 40-дюймовой изогнутой панелью Nano IPS и Thunderbolt 4

LG выпустила новый монитор UltraWide 40WP95CP-W с 40-дюймовой изогнутой панелью Nano IPS и разрешением 5120 х 2160 пикселей (5K2K) за 1339 евро в Европе.

Новинка имеет плотность 139 пикселей на дюйм и глубину цвета 10 бит, а также обеспечивает охват 98% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор оснащен Thunderbolt 4, DP 1.4, HDMI 2.0, USB-C с выходной мощностью PD 96 Вт и двумя USB-A портами, а также встроенными динамиками мощностью 10 Вт.

Подставка позволяет регулировать высоту и наклон монитора. Однако частота обновления всего 72 Гц и время отклика 5 мс делают этот монитор не самым подходящим для геймеров, хотя именно для игр его рекламирует компания на своем сайте. В то же время, монитор потребляет не более 70 Вт, что на 18 Вт меньше, чем его предшественник.