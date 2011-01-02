LG представила три недорогих смартфона

Представители LG долго кормили нас обещаниями о выходе новых смартфонов и вот это время настало. Компания представила сразу три модели, причем достаточно недорогих. LG W11, LG W31 и LG W31+, как не трудно догадаться, стали преемниками LG W10, LG W30 и LG W30+, которые были выпущены год назад. Все аппараты схожи по характеристикам и различаются лишь камерами и объемом памяти.

Так, все аппараты получили 6,52-дюймовый IPS-дисплеи FullVision с вырезом в центральной части под фронтальную камеру. Все экраны обладают разрешением HD+. Соотношение сторон стандартное для нынешнего времени – 20:9, работают модели на ОС Android 10. Также общими являются наличие аккумулятора на 4 000 мАч и чипсет – Helio P22.

Модели LG W31 и W31+ обладают тройным оптическим модулем, который содержит основную 13-мегапиксельную камеру, «сверхширик» на 5 МП, а также двухмегапиксельный датчик глубины. А вот LG W11 не может похвалиться таким арсеналом: в активе только две камеры на 13 и 2 МП. Если говорить о стоимости, то вариант LG W11 с 2 ГБ ОЗУ+32 ГБ ПЗУ обойдется покупателю в 130 долларов, LG W 31 – 3 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ – 150 долларов. А самым дорогим оказался LG W31, который оснащен 4 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. Его ценник находится в пределах 160 долларов.