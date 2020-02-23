LG показала дизайн смартфона с необычной камерой Raindrop

Южнокорейская LG дала представление о том, как будет развиваться дизайн их смартфонов в будущем, опубликовав несколько набросков.

Аппарат показанный на изображениях выполнен в минималистичном стиле. В него встроен безрамочный дисплей, а где будет расположена фронтальная камера, пока не ясно.

Известно, что будет задействована тыльная камера Raindrop. Она состоит из трёх оптических модулей и вспышки, выстроенных в левом верхнем углу в ряд по вертикали на тыльной панели. Причём основной выступающий элемент находится сверху, а затем идут модули меньшего диаметра, спрятанные под защитным стеклом.

Разработчики применили так называемую концепцию 3D Arc Design. Элегантный внешний вид создаётся за счёт экрана и задней панели, симметрично загибающейся на боковые части корпуса.

Видимого дактилоскопического сканера у смартфона нет—непосредственно в область дисплея будет интегрирован сенсор отпечатков пальцев.

Компания LG умалчивает о дате появления аппарата с описанным дизайном на коммерческом рынке. Но если верить слухам, дебютировать устройство может уже в текущем полугодии.