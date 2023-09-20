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Критики в восторге от дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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Алексей Авдеев сегодня в 18:23

До выхода дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 осталось всего несколько дней, но в сети уже начали появляться первые обзоры с оценками. На OpenCritic средняя оценка составила 90 баллов из 100 на основе 38 рецензий. Кроме того, журналисты крупных игровых изданий настоятельно рекомендуют опробовать DLC.

Оценки крупных изданий:

  • IGN — 9/10
  • Push Square — 9/10
  • AltChar — 97/100
  • VGC — 4/5
  • Wccftech — 9,2/10
  • GameSpot — 10/10

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 запланирован на 26 сентября 2023 года. Завтра, 21 сентября, состоится выход бесплатного патча 2.0.

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Источник:
Opencritic
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