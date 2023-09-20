Критики в восторге от дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

До выхода дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 осталось всего несколько дней, но в сети уже начали появляться первые обзоры с оценками. На OpenCritic средняя оценка составила 90 баллов из 100 на основе 38 рецензий. Кроме того, журналисты крупных игровых изданий настоятельно рекомендуют опробовать DLC.

Оценки крупных изданий:

IGN — 9/10

Push Square — 9/10

AltChar — 97/100

VGC — 4/5

Wccftech — 9,2/10

GameSpot — 10/10

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 запланирован на 26 сентября 2023 года. Завтра, 21 сентября, состоится выход бесплатного патча 2.0.