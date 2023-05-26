Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях

Компания Neuralink, которая принадлежит Илону Маску, получила разрешение от FDA на имплантацию микропроцессоров в голову людей. Об этом рассказала сама компания у себя в Твиттере.

Напомним, что Neuralink занимается разработкой чипов под названием Link. С их помощью компания хочет помочь пациентам с тяжелой разновидностью паралича управлять внешними технологиями за счет одних лишь нейронных сигналов.

В компании отметили, что скоро начнет набирать добровольцев. Однако пока неизвестно, когда начнутся первые клинические испытания.

В 2021 году Илон Маск показал обезьяну, которая играет в пинг-понг силой мысли.