Илон Маск показал обезьяну, которая играет в пинг-понг силой мысли

Стартап Neuralink, созданный Ионом Маском, показал первые результаты. На YouTube появился ролик Monkey MindPong, который показывает, как обезьяна управляет курсором силой мысли.

Сообщается, что обезьян зовут Пэйджер, ей 9 лет. Макаке вживили чип примерно за шесть недель до съёмок видео. До этого её тренировали с помощью джойстика. Чип-имплант «снимал» данные с мозга, а система обучалась предсказывать движения рук. В результате удалось реализовать полностью мысленное управление ракеткой на экране.

Также Маск опубликовал несколько сообщений в Twitter, где сообщил, что первая коммерческая версия чипа Neuralink позволит человеку с параличом после вживления чипа использовать смартфон. Причём это будет быстрее, чем пальцами.

А в будущем появится возможность возвращать подвижность тела тем, кто парализован.