Китайские партнеры Blizzard уничтожили статую из Warcraft в прямом эфире

NetEase и Blizzard не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве. После чего сотрудники NetEase начали разрушать статую в прямом эфире. За трансляцией наблюдали 30 тысяч человек.

Во время разрушения сотрудники NetEase бесплатно получали напиток под названием Blizzard Green Tea. На местном сленге фразой «зеленый чай» обозначают человека-манипулятора, пытающегося выглядеть невинным и милым, но на самом деле является корыстным. Видимо, таким образом в NetEase еще раз выразили свое отношение к Blizzard.

Мультиплеерные проекты Blizzard (это WoW, Overwatch 2 и Diablo III) перестанут работать в Китае с 24 января 2023 года. Сейчас компания активно ищет нового партнера, который мог бы издавать ее проекты на территории Китая.