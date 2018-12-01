В WoW Classic забанили более 74 тысяч аккаунтов

Команда разработчиков World of Warcraft Classic сообщила о том, что забанила более 74 тысяч аккаунтов, большинство из которых использовали автоматические системы и скрипты для сбора ресурсов и убийства врагов.

По данным компании, такие пользователи мешают играть обычным геймерам, поскольку «прокачиваются» быстрее. При этом доказать, что они используют читы или другие способы нелегального улучшения своих показателей, сложно.

По данным компании, для этого надо собрать доказательства, отследить реакции пользователей и так далее. Причём бывает и такое, что клеймо «читера» вешают на честного пользователя, который просто умеет хорошо играть. В результате ему приходится долго и нудно восстанавливать аккаунт.

Кроме того, многих читеров и ботоводов не останавливает даже блокировка. Они легко могут зарегистрировать новую учётную запись и быстро «прокачать» её. Ведь бизнес вокруг читов и прокачки весьма велик, так что компании остаётся разрабатывать новые методы противодействия и античит-системы.

Отметим, что проблема читеров является критичной для всех онлайновых игр. Чем более популярна игр, тем больше людей пробуют нелегальные способы прокачки. Потому вопрос борьбы с читерами был и остаётся актуальным.