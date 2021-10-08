«КиноПоиск» готовит сериал про историю группы «Король и Шут»

В «КиноПоиске» анонсировали начало съёмок сериала про историю панк-группы «Король и Шут». Режиссёром проекта стал Рустам Мосафир. А лично Андрей «Князь» Князев, написавший большинство текстов песен группы, будет одним из продюсеров.

Сюжет расскажет о том, как группа заняла своё место на эстраде, поведает о взаимоотношениях между участниками. А отдельное внимание уделят фронтмену Михаилу Горшенёву, который скончался в 2013 году.

Когда ко мне с этой идеей [снять сериал] пришёл Игорь Гудков, я сразу согласился, ведь Панкер — это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах. Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что всё должно получиться максимально круто. Андрей Князев

Сериал выйдет на КиноПоиск HD в 2022 году. Каст пока не утверждён.