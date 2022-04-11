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Новости

Square Enix анонсировала игру Kingdom Hearts IV

Компания Square Enix сообщила о разработке четвертой части игры Kingdom Hearts.

Издатель анонсировал Kingdom Hearts IV на мероприятии, посвященном 20-летию франшизы, в Токио. Оригинальная игра вышла 2002 году.

Предыдущая, третья, часть вышла в 2019 году и завершила сюжетную линию. Поэтому в основу Kingdom Hearts IV ляжет абсолютно новая история с знакомыми персонажами.

Также Square Enix показала мобильную игру Kingdom Hearts Missing-Link для iOS и Android. Ее релиз состоится до конца 2022 года.

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